Beşiktaş Kulübü Eski Teknik Direktörü Serpil Hamdi Tüzün Hastaneye Kaldırıldı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüzün'e geçmiş olsun dilekleri iletilerek acil şifalar dileyildi.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün'ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.