Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Babası Yaşar Kaptan Çebi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi'nin kıymetli babası Yaşar Kaptan Çebi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Nur Çebi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.