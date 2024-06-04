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Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Babası Yaşar Kaptan Çebi Hayatını Kaybetti

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Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Eski başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi'nin kıymetli babası Yaşar Kaptan Çebi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Nur Çebi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.' denildi.

Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi'nin kıymetli babası Yaşar Kaptan Çebi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Nur Çebi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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