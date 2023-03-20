Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart'ta yapılacak
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Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.30'da başlayacak divan kurulu toplantısına İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'un ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Spor