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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart'ta yapılacak

Spor Haberleri

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart'ta yapılacak

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.30'da başlayacak divan kurulu toplantısına İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'un ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

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