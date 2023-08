Beşiktaş Kulübü Borçlarını Yapılandırdı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta kurulan Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Kamu Kurumları ile İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Aral, kulübün borçlarının yapılandırılıp, futbolcuların, çalışanların alacaklarının zamanında ödenmeye başlanıldığını söyledi.

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan Yozgat Beşiktaşlılar Derneği'nin dün yapılan açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Kamu Kurumları ile İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Celal Aral, kulübün borçlarını yapılandırıp, futbolcuların ve çalışanların ödemelerinin gününde yapılmaya başlandığını söyledi. Aral, "Bu sene de yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz, hem Avrupa'da hem de Türkiye liglerinde her kulvarda mücadele edeceğiz" dedi.

"YEDİ AYDIR FUTBOLCULAR MAAŞ ALAMIYORDU"

Beşiktaş'ın 4 yıl önce çok zor durumda olduğunu aktaran Aral, göreve geldiklerinde ilk olarak borçları yapılandırıp, transferler yaptıklarının altını çizdi. Aral, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk yönetime geldiğimizde çok zor bir durumdaydılar, 4 sene evvel. Eski yönetim Beşiktaş'ı bırakarak seçime gitti. Bu dört sene içerisinde bayağı bir mesafe kat ettirdik. Borçlarımızı yapılandırdık. Biz geldiğimizde yedi aydır futbolcular maaş alamıyordu. Altı aydır çalışanlar maaş alamıyordu. Şimdi bütün maaşlar günümüzde tıkır tıkır yatıyor. O yüzden çalışanlarımızın hepsi memnun, futbolcularımızın hepsi memnun. Transferlerimizi yapıyoruz. Her sene şampiyonluğa oynuyoruz. Sportif başarılarımız oluyor olmuyor. Dört sene içerisinde şampiyonluğumuz da var, Türkiye kupası da var. Alabildiğimiz de var alamadığımız da var ama elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene de yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz, hem Avrupa'da hem de Türkiye liglerinde her kulvarda mücadele edeceğiz. Her kulvarında en büyük favorisi Beşiktaş'tır."

"İSTANBUL'DA OTURAN ÜÇ BEŞ BİN KİŞİNİN YÖNETTİĞİ BİR KULÜP OLMASIN"

BJK Yönetim Kurulu Üyesi Aral, "Arkadaşlar artık sadece Yozgat'ta maç seyretmesinler, gelsinler İstanbul'a kongrelere katılsınlar, oy kullansınlar, yirmi milyon Beşiktaşlının temsilcisi olsunlar. İstanbul'da oturan üç beş bin kişinin yönettiği bir kulüp olmasın. Anadolu'nun her tarafında kasımlar olsun istiyorum. Bunu sadece Yozgatlı değil inşallah önümüzdeki günlerde, Anadolu'nun her tarafında yapacağız, geliştireceğiz" diyerek, konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından dernek binasının açılışı yapıldı. Yozgat Beşiktaşlılar Derneği Kurucu Başkanı Ebubekir Uçar, BJK Yönetim Kurulu Üyesi Aral'a günün anısına plaket takdim etti.