Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti - Haberler

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan başkan Ahmet Nur Çebi, listesini Divan Kuruluna sundu.

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda yeniden aday olan başkan Ahmet Nur Çebi, listesini Divan Kuruluna sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesini, Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim ettiği aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Pazar, Mayıs, Spor, Haberler

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