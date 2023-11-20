Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Transfer Politikasını Açıkladı

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Serdal Adalı, yapacakları transferler için popülizm yapmayacaklarını ve takımın kalitesini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, futbol takımını ayağa kaldıracaklarını ve kulübün diğer branşlarını da geliştireceklerini belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, "Biz popülizm için transfer yapmayacağız, takımın kalitesini yükseltmek zorundayız. Bu transferleri yaparken gerekirse biz karşılayacağız, cebimizden alacağız, tıpkı rakiplerimizin aldığı gibi. Takım için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Adalı, İzmir Swissotel'de siyah-beyazlı kulübün kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Adalı, Beşiktaş'ı daha yükseğe çıkarmak için göreve talip olduklarını söyledi.

Öncelikle futbol takımını ayağa kaldıracaklarını kaydeden Adalı, şöyle konuştu:

"Rakiplerimiz hem ligde hem Avrupa'da iyi sonuçlar alırken, sokaklarda rakip takım formalı çocuklar, yıldız futbolcu isimlerini bağırırken Beşiktaş'ımızın bunlara hakkı yok mu? Beşiktaş tarihimizin en fazla maça çıkan oyuncularından, bir efsanemiz Şifo Mehmet hocamız ile birlikte futbol takımımızı ayağa kaldıracak planları yapmaya başladık. Biz popülizm için transfer yapmayacağız, takımın kalitesini yükseltmek zorundayız. Bu transferleri yaparken gerekirse biz karşılayacağız, cebimizden alacağız, tıpkı rakiplerimizin aldığı gibi. Takım için ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Adalı, Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'a bir tapu kazandıran ilk yönetim olmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümraniye'nin tapusunu Beşiktaş'ımıza kazandıracak, burada Beşiktaş futbol akademisini çok daha geliştirerek gelecek nesillerin tohumlarını burada atacağız. Tabii ki Beşiktaş sadece futboldan ibaret değil. Camiamızın göz bebeklerinden basketbol takımımız, bu sezon geçen sezona göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Gidişattan memnunuz. Burada da şu anda devam eden yapının üzerine koyarak, ezeli rakiplerimizden biri ülkemize Avrupa Ligi kupasını getirdiyse bizim de hedefimiz bunu başarmak olmalı."

Tüpraş Stadı'nın yapımında çalışan mimarlarla bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Adalı, "Stadımızın yapısında, tribünlerde yapılacak değişiklikleri planladık. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Göreve geldiğimizde koltuk düzeninin değiştirilmesiyle stadımızın kapasitesini 52 bine çıkaracak çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalı, başkan adayı Hasan Arat'ın Süleyman Seba'yı kendisiyle ilişkilendirmeye çalıştığını savunarak, "Onursal başkanımız Süleyman Seba, kulübümüzün ortak değeridir, kişilerin, grupların değil Beşiktaş'ın onursal başkanıdır, hepimizin değeridir. Bizler de onların tecrübelerinden faydalanmış, açtığı yoldan yürüyen insanlarız." diye konuştu.