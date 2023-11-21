Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Adana'da düzenlenen seçim resepsiyonunda konuştu

- Serdal Adalı : "Umarım ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş'la uyanacağız"

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı :

"Efsanemiz Şifo Mehmet futbolun başında olacak"

"Kazanan Beşiktaş olacak"

"Ezeli rakiplerimizden biri Euroleague kupasını getirdiyse bizim de hedefimiz bunu başarmak olmalı"

Serdal Adalı, Adana'da seçim resepsiyonu düzenledi

ADANA - Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Adana'da düzenlendiği seçim resepsiyonunda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş'ın başkanı olarak gelme şerefini yaşamak istiyorum. Umarım ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş'la uyanacağız" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Adana'da bir otelde seçim resepsiyonu düzenledi. Adalı, resepsiyonda kongre üyeleri ve taraftarlar bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, "Bizler büyüklerimizden şunu öğrendik. Bir yola çıkacaksak bir işe niyet edip başlayacaksak önce baba ocağımızın duasını alırız. Büyük sevdamız Beşiktaş'ın zirve yürüyüşünü başlatmak üzere memleketimde bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Arkadaşlar, bana gelen mesajlar, istekler Beşiktaş için elimizi taşın altına koymamızı gerektirdi. Bugün burada bu sebeple de bu inançla bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayal satmadan gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Bu nedenle plan ve projelerimizi keskin bir şekilde kısa ve ortalık orta vadeli olarak ayırdık. Bu doğrultuda çok net olarak söylemek isterim ki önümüzdeki 1,5 sene içinde en büyük ve en öncelikli projemiz futbol takımını ayağa kaldırmaktır. Unutmayın ki bugün gündemde seçim varsa ilk nedeni futbol takımımızın durumudur. Bildiğiniz gibi Sergen hocamızla üç kupalı tarihi bir sezon yaşadık. Bu başarının üzerine şampiyonluklara ambargo koymamız gerekiyordu ama maalesef sonraki senelerde bu başarılara bir türlü ulaşamadık. Çok erken kırılmalar yaşadık. Hoca değişiklikleri, transferler Avrupa'daki başarısızlıklar hepimizi çok üzdü. Biliyorsunuz efsanemiz Şifo Mehmet futbolun başında olacak. Rıza hocamızla da birlikte futbol takımımızı ayağa kaldıracağız. Takımın kalitesini yükselteceğiz. Bize çok fazla transfer konuşuyor diyorlar. Ben şimdi sizlere soruyorum. Beşiktaş'ımızın mevcut kadrosunda transfere ihtiyacı yok mu? Rakiplerimiz ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar alırken bizim buna hakkımız yok mu? Rakip takım formalı çocuklar, yıldız oyuncuların, futbolcuların isimlerini bağırırken bizim çocuklarımızın bunlara hakkı yok mu?" dedi.

"Koltuk düzenini değiştirerek kapasiteyi 52 bine çıkaracağız"

Sportif başarı marka değerinin yükselmesi için ilk ve en önemli etken olduğunu vurgulayan Adalı, "Sportif başarı Beşiktaş için gelir yükseltecek en büyük projedir. Kısa vadeli planlarımızı ne kadar hızlı gerçekleştirebilirsek orta vadeli planlarımızı da bir o kadar çabuk yürürüz. Sportif başarı demek stat gelirleri, puan gelirleri, Avrupa gelirleri, sponsorluklar, ürün satışları ve transfer gelirleri demektir. Söylediğim gibi kısa vadeli ikinci hedefimiz doğru iletişim kurmaktır. Beşiktaş'ımız bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmış durumdadır. Marka değerinin yükselmesi, ancak profesyonelce yapılan iletişim çalışmalarıyla ve kampanyalarla desteklenirse mümkün olabilir. Camiamızı ancak bu şekilde bütünleştirebiliriz. Değerli arkadaşlarım, stadımızla ilgili olarak bir süredir mimar arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Size öyle hayali projelerden bahsetmeyeceğiz. Biz koltuk düzeninin değiştirilmesiyle kapasitemizi 52 bine çıkaracağız. Misafir takım tribününü de alt ve üst olmak olarak üzeri ikiye bölüp rakip takım taraftarlarının ses düzenini ikiye bölmek istiyoruz. Akatlar tesislerimizle de ilgili çok güzel bir projemiz var. Bunu hayata geçirebilmek üzere bu hafta içinde önemli bir grupla sponsorluk görüşmelerimiz olacak. Bununla ilgili olarak da gerekli açıklamaları da en kısa zamanda yapacağım. Kartal yuvası organizasyonumuzu yeniden yapılandıracağız. Ürün çeşitliliği ve tedarik sorunlarını ortadan kaldıracağız. Mağaza sahiplerinin ihtiyaçlarını en ön plana alacağız, online satış kanalları karşısında mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Ezeli rakiplerimizden biri Euroleague kupasını getirdiyse bizim de hedefimiz bunu başarmak olmalı"

Beşiktaş basketbol takımının bu sezon geçen sezona göre daha iyi performans sergilediğini ifade eden Adalı, "Gidişattan memnunuz. Üzerine koyarak gideceğiz. Ezeli rakiplerimizden biri ülkemize Euroleague kupasını getirdiyse bizim de hedefimiz bunu başarmak olmalı. Bu sezona iddialı başlayan kadın basketbol takımımızla ligde kalmayı, play-off'ları değil şampiyonlukları kupaları zorlayacak" dedi.

"Umarım ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş'la uyanacağız"

Adalı son olarak, "Siz değerli hemşehrilerim konuşmamın sonunda seslenmek isterim. Sizlerin teveccühleri ve desteğiyle kendi şehrime ve bölgeme cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Beşiktaş'ın başkanı olarak gelme şerefini yaşamak istiyorum. Umarım ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş'la uyanacağız. Kazanan Beşiktaş olacak" sözlerine yer verdi.