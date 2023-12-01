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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Taraftarlarla Buluştu

1 Aralık 2023 17:31 Son Güncelleme: 17:33 Abone Ol

Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, Beşiktaş Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.