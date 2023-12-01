Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Taraftarlarla Buluştu
Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, Beşiktaş Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.
Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulun başkan adaylarından Hasan Arat, siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.
Beşiktaş Köyiçi'nde esnaf ziyareti yapan Arat, taraftarlarla sohbet edip onların sorularını yanıtladı. Esnaf ziyaretinde Arat'ın yönetim kurulu listesinde bulunan isimler de yer aldı.