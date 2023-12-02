Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat: İbra oylaması bizim için önemli değildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, bugünkü ibra oylamasının kendileri için önemi olmadığını belirtti. Arat, yönetimin geçmiş yönetimin devamı olduğunu ve ibra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadıklarını söyledi. Arat, gelecek planlarına odaklandıklarını ve bu yönetimle işlerinin olmadığını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, bugünkü ibra oylamasının kendileri için önemi olmadığını söyledi.

Arat, kongre salonunda basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İbra oylamasıyla ilgili değerlendirme yapan Arat, şunları söyledi:

"Bu yönetimi geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı. Bugün bizim için ibra konusu önemli değildi. İbra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadık. Bizim mesaimiz yarın sabah başlayacak. Bizim bu yönetimle, geçmişle işimiz yok. Bugün üç kişi çıkarıp bizim yöneticilerimizin aleyhine konuşturdular. Burası mali genel kurul, burada aleyhimize konuşmalar yaptırdılar. Biz dün akşam bir disiplin kararı aldık ve bu konuşanlara müdahalede bulunmadık. Bizim hazırlığımız tamamen yarına yönelik."

Kaynak: AA / Spor

Hasan Arat Beşiktaş Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title