Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Emrecan Uzunhan'a destek verdi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan futbolcu Emrecan Uzunhan'a destek verdi. Çetinsaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekenin yapılacağını belirtti. Emrecan Uzunhan ise teşekkür mesajı paylaştı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, geçirdiği trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan futbolcuları Emrecan Uzunhan'a destek verdi.

Çetinsaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emrecan her şeyden önce bizim kardeşimiz. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Türk adaletine güveniyoruz! Futbolcumuza alçakça saldıran kişilerin ve özellikle Yavuz D. isimli namerdin en ağır şekilde ceza alması için camia olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Emrecan Uzunhan, Instagram hesabından "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." mesajını paylaştı.