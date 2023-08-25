Beşiktaş Kulübü, Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.