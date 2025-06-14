Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıya Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri katıldı.
Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor