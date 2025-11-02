Beşiktaş Kulübü 2025 Olağan Genel Kurulu Yapıldı

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün 2025 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor.

Genel Kurul, divan başkanlığına Affan Keçeci'nin seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Genel kurulda ilk olarak Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Uğur Fora yönetim kurulu idari ve mali faaliyetlerini raporlarını okudu.

Yönetim faaliyetlerinin ardından başkan Serdal Adalı konuşmasını yaptı.

Başkan Serdal Adalı'dan sonra kürsüye çıkan Denetleme Kurulu başkanı Gökhan Tiryaki mali raporları sundu. Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın borcu 31 Mayıs 2025 itibariyle 17.731,767,706 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş İdari ve Mali kongresi raporların müzakeresiyle devam ediyor.