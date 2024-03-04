Beşiktaş Kulübü 2024 yılı divan kurulu toplantısı 9 Mart'ta yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü saat 10.30'da Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.
Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda, bu yıl itibarıyla divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.