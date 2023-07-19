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Beşiktaş Kulübü 2023-2024 Sezonu Kombine Biletleri Tükendi

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Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Büyük Beşiktaş Taraftarı'na teşekkürlerini iletti.

Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten "Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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