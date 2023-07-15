Beşiktaş Kulübü 15 Temmuz şehitlerini anma mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkesine, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı olan aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğine göz dikerek, demokrasisini tehdit ederek ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu güzel ülkenin, birlik beraberliğinin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde canları pahasına kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 7. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."