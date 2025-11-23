Beşiktaş Krizde, Fenerbahçe Yükselişte: Kınar'dan 13. Hafta Değerlendirmesi

"GALATASARAY'IN TEMPOSUNDA BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ VAR"

Spor Yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını değerlendirdi. Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde eşzamanlı mücadele etmesinin takım içi dengeleri bozduğunu belirten Kınar, "Galatasaray'ın oyun temposunda muazzam bir düşüş var" dedi.

Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçında yanlış oyuncu tercihleri yaptığını söyleyen Kınar, sakatlıklara rağmen sarı-kırmızılı takımın kadrosunun geniş olduğunu ve bu sorunları tolere edebileceğini vurguladı.

Barış Alper Yılmaz'ın performansına ayrıca dikkat çeken Kınar, "Ayağını çok iyi kullanan bir oyuncu ve çok iyi bir performansla geri döndü" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TOPARLANAMIYOR: SAMSUNSPOR MAÇI KRİTİK

Kınar, Beşiktaş cephesinde ise karamsar bir tablo çizdi. Siyah-beyazlıların hâlâ bir toparlanma sürecine giremediğini söyleyen deneyimli yorumcu, " Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Beşiktaş için çok sıkıntılı bir maç" değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor'un ligdeki yükselişi ve oyun disiplini göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu yorumları öne çıktı.