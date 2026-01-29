Haberler

Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Güncelleme:
Beşiktaş, transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani'yi sağlık kontrolleri ve görüşmeler için bu akşam İstanbul'a davet etti. Uçağın 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
