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Beşiktaş, Konyaspor'u Mağlup Ederek Yenilmezlik Serisini Sürdürdü

Beşiktaş, Konyaspor'u Mağlup Ederek Yenilmezlik Serisini Sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, sezon genelinde 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile ligin en üst sıralarında yer alıyor.

Beşiktaş, Konyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, elde ettiği galibiyetle birlikte bu sezon ligde yenilgi yaşamayan 3 takımdan bir tanesi konumunda. Siyah-beyazlılar, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederken ligin 3. haftasını BAY geçti.

Beşiktaş'ın yanı sıra son iki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray ve Trabzonspor'un da ligde henüz mağlubiyeti bulunmuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Beşiktaş Güncel Futbol Spor

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