Beşiktaş, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Golleri Vaclav Çerny ve Orkun Kökçü kaydetti. Ev sahibi ekip, maçı 10 kişi tamamladı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süpe Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ilE Tümosan konyaspor karşı karşıya geldi.Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Batuhan Kolak'ın düdük çaldığı larşılaşmayı Beşiktaş sahasında 2-1 kazandı.

Ev sahibi Beşiktaş'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Vaclav Çerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konyaspor'un tek golü de 23. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Beşiktaş 82. dakikada Kristjan Asllani'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

