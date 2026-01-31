Beşiktaş, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Ev sahibi Beşiktaş'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Vaclav Çerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konyaspor'un tek golü de 23. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Beşiktaş 82. dakikada Kristjan Asllani'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.