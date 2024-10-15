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Beşiktaş, Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde antrenman yaparak devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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