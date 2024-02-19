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Beşiktaş-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı. Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih.

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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