Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda yeni transfer Yasin Özcan da yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş'ın Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com


