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Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaparak başladı. Takım, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, U-19 Takımı oyuncularıyla iki devreden oluşan karma maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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