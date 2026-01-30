Haberler

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
