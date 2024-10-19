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Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazır
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü ve kondisyon ile taktik çalışmaları içerdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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