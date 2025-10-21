Beşiktaş, Konyaspor Maçı Kadrosunu Açıkladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçları dolayısıyla ertelenen TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk olacağı Konyaspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Bu müsabakada Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu."