Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde antrenman yaparak kampa girdi. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
