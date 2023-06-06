Beşiktaş, Konyaspor maçı için hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ile ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandı. Siyah-beyazlı ekip, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Konyaspor ile karşılaşacak