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Beşiktaş, Konyaspor maçı için hazır

Beşiktaş, Konyaspor maçı için hazır

Spor Haberleri

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüp antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ile ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandı. Siyah-beyazlı ekip, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Konyaspor ile karşılaşacak

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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