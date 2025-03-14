Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Hamas'tan dünyanın beklediği haber: Yapılan teklifi kabul ettik

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Basına kapalı idman, 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
img

Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.