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Beşiktaş Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknisyen Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla doluydu.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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