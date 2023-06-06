Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve ayak tenisiyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.