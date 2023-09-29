Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanın ardından Konya'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; aktivasyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.