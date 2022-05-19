Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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