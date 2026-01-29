Haberler

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Ayrıca, yeni transfer Yasin Özcan ilk antrenmanına katıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan da ilk antrenmanına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
