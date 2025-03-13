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Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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