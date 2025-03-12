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Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışması içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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