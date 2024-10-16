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Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçiyor.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasından sonra oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 18 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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