Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasından sonra oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 18 Ekim Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL