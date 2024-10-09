Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 9.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Trendyol Süper Lig Antrenman Konyaspor Beşiktaş Futbol Yaşam Spor

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu? Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar? Tek tırnaklı ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.