Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 9.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL