Haberler

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Dünkü Eyüpspor maçında forma giyen oyuncuların salonda rejenerasyon çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Süper Lig'de dün oynanan ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı