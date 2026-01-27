Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Süper Lig'de dün oynanan ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.