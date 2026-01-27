Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Dünkü Eyüpspor maçında forma giyen oyuncuların salonda rejenerasyon çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Süper Lig'de dün oynanan ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve minyatür kale çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor