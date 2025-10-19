Haberler

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçı için Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmalarıyla yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
