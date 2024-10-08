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Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından antrenmanla başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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