Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 7 Haziran Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşuları ve ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.