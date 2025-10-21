Haberler

Beşiktaş, Konya Deplasmanında Zafer Arıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, önceki haftalarda aldığı yenilgi sonrası bu maçla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği yenilgisi moralleri bozdu

Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.

Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Son maçı 9 kişilik Konyaspor kazandı

Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu.

Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
