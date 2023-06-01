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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Beşiktaş Spor Haberler

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