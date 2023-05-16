Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.