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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah- beyazlılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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