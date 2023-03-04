Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda minyatür kale maç ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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