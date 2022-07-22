Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Tam sahada oynanan taktik maçıyla devam eden antrenman, yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek olan siyah-beyazlılar, akşam TSİ 20.00'de Estadi Olimpic Camilo Cano Stadı'nda Wolverhampton Wanderers ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor