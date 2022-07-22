Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Tam sahada oynanan taktik maçıyla devam eden antrenman, yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek olan siyah-beyazlılar, akşam TSİ 20.00'de Estadi Olimpic Camilo Cano Stadı'nda Wolverhampton Wanderers ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Beşiktaş İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title