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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 16.00'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Valerien Ismael Beşiktaş Spor Haberler

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